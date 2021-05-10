اخبار السعوديه

تعيين سهيل أبانمي محافظا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير

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13 مفقودا و280 عالقا في الصحراء برمضان

كشف عضو جمعية فريق إنجاد للبحث والإنقاذ علي النجراني، أن عدد بلاغات المفقودين في المناطق البرية والرملية الواردة لفريق الجمعية منذ...

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نجاح خطط ليلة 27 بالحرم المكي

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سلال وكسوة وقسائم لمنازل المستفيدين

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