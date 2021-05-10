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13 مفقودا و280 عالقا في الصحراء برمضان
كشف عضو جمعية فريق إنجاد للبحث والإنقاذ علي النجراني، أن عدد بلاغات المفقودين في المناطق البرية والرملية الواردة لفريق الجمعية منذ...
متبرعون بالدم يصطدمون بنقص الأسرة
يواجه قائمون ومتبرعون، في المشروع الخيري للتبرع بالدم في مركز الفيصلية التابع لجمعية البر في الأحساء، معضلة نقص عدد الأسرة، مع...
نجاح خطط ليلة 27 بالحرم المكي
توافد المصلون والمعتمرون ببيت الله الحرام في أجواء روحانية سادها الاطمئنان والسكينة والخشوع من خلال ليلة السابع والعشرين.وأوضح...
سلال وكسوة وقسائم لمنازل المستفيدين
أسفرت الشراكة بين الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران والبريد السعودي عن مبادرة «واصل البر» لإيصال خدمات الجمعية بيسر...
الساحات والسطح لتفويج المصلين بالمسجد النبوي
بدأت وكالة المسجد النبوي الشريف استخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد النبوي البالغة 60 ألف مصل في ظل الإجراءات الاحترازية،...
الخطوط السعودية: لا فراغ بين مقاعد الركاب في الرحلات الدولية
فيما يستعد العديد من المواطنين للسفر بعد موعد رفع تعليق السفر، والموافق 5 شوال المقبل، يتساءل الكثيرون حول طريقة توزيع المقاعد داخل...
السفارة السعودية: ماليزيا تمنع استقبال الأجانب لغرض السياحة حاليا
أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا للمواطنين أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المطبقة في مملكة اتحاد ماليزيا لمكافحة...
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين سهيل أبانمي محافظا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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