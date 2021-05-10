تعيين سهيل أبانمي محافظا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير

" /> " /> 13 مفقودا و280 عالقا في الصحراء برمضان كشف عضو جمعية فريق إنجاد للبحث والإنقاذ علي النجراني، أن عدد بلاغات المفقودين في المناطق البرية والرملية الواردة لفريق الجمعية منذ... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 28 رمضان 1442 هـ 28 رمضان 1442 هـ

" /> " /> متبرعون بالدم يصطدمون بنقص الأسرة يواجه قائمون ومتبرعون، في المشروع الخيري للتبرع بالدم في مركز الفيصلية التابع لجمعية البر في الأحساء، معضلة نقص عدد الأسرة، مع... الدمام : عدنان الغزال الدمام : عدنان الغزال 28 رمضان 1442 هـ 28 رمضان 1442 هـ

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الخطوط السعودية: لا فراغ بين مقاعد الركاب في الرحلات الدولية فيما يستعد العديد من المواطنين للسفر بعد موعد رفع تعليق السفر، والموافق 5 شوال المقبل، يتساءل الكثيرون حول طريقة توزيع المقاعد داخل... جدة : مروج محرق جدة : مروج محرق 27 رمضان 1442 هـ 27 رمضان 1442 هـ

السفارة السعودية: ماليزيا تمنع استقبال الأجانب لغرض السياحة حاليا أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا للمواطنين أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المطبقة في مملكة اتحاد ماليزيا لمكافحة... كوالالمبور: واس كوالالمبور: واس 27 رمضان 1442 هـ 27 رمضان 1442 هـ

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