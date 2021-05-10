شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: ما يشغلني إعادة الصقور لمواطنها.. وأطلقنا 33 صقراً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، إن ما يشغله والكثيرين من هواة الصقور كيفية إعادة الطيور التي غادرت.

وأضاف سموه عبر "تويتر": "ارتبطت بهواية الصقارة منذ صغري برعاية والدي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- وبدأت الاهتمام بالصقر كطائر وبالصيد كهواية، إلا أن ما يشغلني ويشغل الكثيرين من الهواة كيف نعيد لأرضنا الطيور التي غادرتها، وبتوجيه ومتابعة سمو سيدي ولي العهد بدأنا العمل في نادي الصقور لتحقيق ذلك".

وتابع سموه: "أطلقنا برنامج (هدد) الذي يعد الأول من نوعه لتنظيم هواية الصيد بالصقور والحفاظ على سلالاتها وإعادتها لمواطنها، إضافة إلى تحقيق التوازن البيئي في إطار عناية الدولة بالبيئة والحياة الفطرية".

وأضاف سموه: "عمل البرنامج في المرحلة الأولى على استقبال الصقور وتأهيلها، ثم تحديد مناطق الإطلاق سواءً داخل المملكة أو خارجها، حيث أُطلق حتى الآن (33) صقراً في (30) موقعًا توزعت على (8) مناطق إدارية، وتحظى بالمتابعة بواسطة التقنيات الحديثة وأجهزة التتبع لتحليل البيانات".