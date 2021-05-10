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شكرا لقرائتكم أحكام صلاة العيد في محاضرة للشيخ الزامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10
ويمكن مشاهدة محاضرة أحكام صلاة العيد عبر منصة منارة الحرمين على الرابط التالي: هنا.
أحكام صلاة العيد في محاضرة للشيخ الزامل
بعد صلاة التراويح بالمسجد الحرام
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
ضمن سلسلة محاضرات المسجد الحرام، دعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، لمتابعة محاضرة بعنوان “أحكام صلاة العيد” عن بعد، لفضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل المدرس بالحرمين الشريفين، وذلك اليوم الاثنين بعد صلاة التراويح بالمسجد الحرام.
مشاهدة المحاضرة:
ويمكن مشاهدة محاضرة أحكام صلاة العيد عبر منصة منارة الحرمين على الرابط التالي: هنا.
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