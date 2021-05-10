أحكام صلاة العيد في محاضرة للشيخ الزامل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

ضمن سلسلة محاضرات المسجد الحرام، دعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، لمتابعة محاضرة بعنوان “أحكام صلاة العيد” عن بعد، لفضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل المدرس بالحرمين الشريفين، وذلك اليوم الاثنين بعد صلاة التراويح بالمسجد الحرام.

مشاهدة المحاضرة:

ويمكن مشاهدة محاضرة أحكام صلاة العيد عبر منصة منارة الحرمين على الرابط التالي: هنا.

شارك الخبر