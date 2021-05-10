منع الفتلة والصبغة وتنظيف البشرة في صوالين الحلاقة الرجالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان محلات الحلاقة الرجالية من تقديم خدمة تنظيف البشرة أو استخدام الفتلة لتنعيم الوجه وخدمة صبغ الشعر، واقتصرت على حلاقة الرأس والذقن، وذلك ضمن بروتوكولات احترازية تتعلق بصوالين الحلاقة الرجالية أعلنت عنها الوزارة أخيرا. وتضمنت البروتوكولات الاحترازية في محلات الحلاقة الرجالية استقبال الزبائن، من خلال الحجز المسبق ويمنع الانتظار داخل المحل، كما يجب تعطيل كراسي الانتظار، وتنظيم فترة العمل وتوفير جداول مرنة للموظفين وتقليل عدد الأشخاص في جميع الأوقات تنفيذا للبروتوكولات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات داخل المحل، ونظافة العاملين، بحيث يتم غسل اليدين لمدة لا تقل عن 40 ثانية بين كل عميل، وإلغاء نظام جهاز البصمة للعاملين، ومنع دخول المرافقين كما تضمنت السماح بالحلاقة للأطفال دون سن السبعة أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال. اشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين:





يجب استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، وعدم انتظار الزبائن داخل المحل، وتعطيل استخدام كراسي الانتظار.



يجب على صاحب المنشأة تنظيم فترات العمل بحيث تكون هناك مرونة في جداول العمل لتقليل عدد الأشخاص (الموظفين والعملاء) في جميع الأوقات من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي.



الحد قدر الإمكان من التواصل وجها لوجه مع العملاء ومنع التجمعات داخل المحل.



يجب على العمال غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن 40 ثانية بين كل عملية وأخرى، أو تطهير الأيدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالمعقم في حال عدم توفر الماء والصابون.



يجب إلغاء استخدام جهاز البصمة في تحضير الموظفين واستخدام طرق بديلة.



منع دخول المرافقين



السماح بالحلاقة للأطفال دون سن السبعة أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال.



إلزام محل الحلاقة بأخذ بيانات العميل (الاسم ورقم الجوال) للرجوع إليها في حال التقصي الوبائي.



منع تقديم المأكولات والمشروبات والاقتصار على تقديم عبوات المياه فقط.



يجب على العاملين اتباع الإرشادات فيما يخص وقت ونوع وكيفية لبس أدوات السلامة والحماية الشخصية وطريقة إزالتها المثلى.



التخلص فورا من الأدوات المستخدمة بعد كل عميل مثل (القفازات ورداء القص وغيرها) في حاوية مغلقة، وتوفير منتجات الاستخدام الواحد للتخلص منها على الفور.



يجب تطهير كراسي الحلاقة بعد كل عميل بواسطة بخاخ مطهر من المواد الكحولية أو من المبيضات مثل (هيبوكلوريت الصوديوم)، واستخدام المناديل الورقية ذات الاستخدام الواحد.



حث العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم.



يجب استخدام أدوات حلاقة جديدة لكل عميل مثل المشط والأمواس وفرش معجون الحلاق وغيرها.



في حال استخدام المغسلة لغسل رأس العميل يلزم العامل لبس كمامة، ووضع منشفة ذات استخدام واحد على وجه العميل لحماية فمه وأنفه وعينيه.



يجب استخدام دروع الوجه من قبل الموظفين الذين يقدمون الغسيل والتنظيف للشعر والبشرة.



يجب تقديم الخدمة للعميل من قبل عامل واحد، ومنع التناوب في تقديم الخدمة من قبل أكثر من عامل.



يسمح بتقديم خدمات الحمام المغربي مع أهمية تطهير الحمام بعد كل استخدام ولبس وسائل الحماية المهنية الواقية كغطاء الوجه أو نظارة الحماية والكمامة القماشية أو الطبية والرداء البلاستيكي (السترة).



يسمح بتقديم خدمات المساج واتباع الإرشادات الواردة في بروتوكول خدمة المساج.



الاقتصار على حلاقة الرأس والدقن وعدم تقديم خدمة تنظيف البشرة أو استخدام الفتلة لتنعيم الوجه وخدمة صبغ الشعر وخلافه إلى حين إشعار آخر.



يجب إلغاء استخدام جهاز البخار المخصص لتنظيف البشرة.



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