شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: لم ترصد أي حالة وفاة بسبب لقاح كورونا في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1064حالة و13 وفاة، إضافة إلى 9572 حالة نشطة، منها 1336 حالة حرجة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم ترصد أي حالة وفاة بسبب تلقي لقاح فيروس كورونا في المملكة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين المهندس أحمد قطان، والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، والمتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي عثمان القصبي، «إننا لا نزال نلاحظ تذبذبا في المنحنى الوبائي، وهذا الأمر يجعلنا نستمر في المتابعة والمراقبة».

وأشار إلى أن نسب الوفيات للمصابين بفيروس كورونا كانت أعلى في الفئات ذات الخطورة، وهم المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم، والمصابون بالسمنة والأمراض التنفسية، وحثهم على المبادرة بأخذ اللقاح.

من جانبه أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ، وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.

من جهته تحدث وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين، عن مستجدات جولات سكن العمالة ومستجدات التقييم الذاتي، وكذلك استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، حيث أبان أن عدد الجولات التي تمت بلغت نحو 500 ألف جولة رقابية، نتجت عنها 6 آلاف مخالفة.

فيما استعرض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إجراءات السفر الجديدة للمواطنين وغير المواطنين والبروتوكولات الصحية المتبعة في المطارات، وأيضا شحن اللقاحات ونقلها واستقبالها في مطارات المملكة.

وقال «تشهد مطاراتنا بعد أسبوع بدء تسيير الرحلات الجوية عند الواحدة من صباح الخامس من شوال 1442هـ»، لافتا إلى أن الهيئة ستصدر خلال الأيام المقبلة دليلا إرشاديا محدثا، مشددا على أنه لن يسمح بدخول المطارات ولا الطائرات إلا باستخدام تطبيق توكلنا.

وعن شحن اللقاحات ونقلها واستقبالها في مطارات المملكة، بين أنه جرى شحن 53,000 كجم عبر 52 رحلة، من خلال 13 مستودعا مبردا مخصصة للشحنات القابلة للتلف.

أبرز ما قاله متحدث الصحة:







لا نزال نلاحظ تذبذبا في المنحنى الوبائي



المواعيد متاحة لأخذ اللقاح في أيام عيد الفطر المبارك



لا مانع من أخذ اللقاح للفئات التي تعاني من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، وكذلك السيدات الحوامل



أبرز ما قاله متحدث وزارة الحج والعمرة:





ضوابط ومعايير صحية وأمنية وتنظيمية للحفاظ على صحة وسلامة الحجيج هذا العام



استكمال الخطط التشغيلية والتنظيمية لموسم عمرة رمضان هذا العام منذ وقت مبكر



أبرز ما قاله متحدث هيئة الطيران المدني:





تشهد مطاراتنا بعد أسبوع بدء تسيير الرحلات الجوية بعد السماح بسفر المواطنين للخارج



52 رحلة جوية نقلت لقاحات كورونا عبر 5 مطارات دولية



يجب تطبيق التباعد الجسدي عند صعود الطائرة أو مغادرتها



أبرز ما قاله متحدث الضمان الصحي: