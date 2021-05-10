66 % من السعوديين يؤيدون جوازا صحيا لدخول المطاعم والمكاتب

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التقرير أظهر تأييدا لدى غالبية المستطلعة آراؤهم لفرض الجواز الصحي لدخول الملاعب وللمناسبات والمكاتب والمطاعم إذ سيجعلها أكثر أمانا، وأظهرت الهند، شيلي، البيرو، تركيا وماليزيا أعلى نسب التأييد.
أما الدول التي سجل مواطنوها أعلى نسب تأييد الحصول على جواز صحي للسفر وجعله الزاميا فكانت ماليزيا، بيرو، الأرجنتين، شيلي وأستراليا.
واختلفت الآراء عالميا حول من يجب أن يكون لديه حق الوصول إلى السجلات الطبية الشخصية لإصدار جوازات سفر التطعيم. 84% قالوا إنهم سيسمحون لأطبائهم بالوصول، 56% قالوا إنهم سيسمحون لجهة عملهم بذلك، 50% حكومتهم، لكن 40% فقط يثقون في الشركات الخاصة.
فيما وجدت دراسة استقصائية ثانية شملت 15000 شخصا في 12 دولة، أجرتها أيضا شركة Ipsos، أن الآراء منقسمة بشدة حول المدة التي يجب أن تكون جوازات سفر اللقاح مطلوبة خلالها، حيث قال الثلث تقريبا إنه يجب استخدامها لبضعة أشهر فقط، وكان 32% سعداء برؤيتها قيد الاستخدام حتى نهاية العام، واعتقد 23% أنها يجب أن تظل قيد الاستخدام لعدة سنوات و13% إلى أجل غير مسمى.
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