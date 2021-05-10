شكرا لقرائتكم خبر 66 % من السعوديين يؤيدون جوازا صحيا لدخول المطاعم والمكاتب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر استطلاع حديث أجرته شركة Ipsos لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي شمل 21,000 شخص في 28 دولة حول العالم بينها السعودية، أن جميعهم يؤيدون ضرورة حصول الأفراد على جواز صحي كشرط للسفر في ظل استمرار جائحة كورونا ، وأظهر الاستطلاع أن 66% من السعوديين يؤيدون اشتراط الجواز الصحي لدخول المكاتب والملاعب والمحلات التجارية والمطاعم، في حين يؤيد 78% من السعوديين المستطلعة آراؤهم الحصول على جواز صحي للسفر.

التقرير أظهر تأييدا لدى غالبية المستطلعة آراؤهم لفرض الجواز الصحي لدخول الملاعب وللمناسبات والمكاتب والمطاعم إذ سيجعلها أكثر أمانا، وأظهرت الهند، شيلي، البيرو، تركيا وماليزيا أعلى نسب التأييد.

أما الدول التي سجل مواطنوها أعلى نسب تأييد الحصول على جواز صحي للسفر وجعله الزاميا فكانت ماليزيا، بيرو، الأرجنتين، شيلي وأستراليا.

واختلفت الآراء عالميا حول من يجب أن يكون لديه حق الوصول إلى السجلات الطبية الشخصية لإصدار جوازات سفر التطعيم. 84% قالوا إنهم سيسمحون لأطبائهم بالوصول، 56% قالوا إنهم سيسمحون لجهة عملهم بذلك، 50% حكومتهم، لكن 40% فقط يثقون في الشركات الخاصة.

فيما وجدت دراسة استقصائية ثانية شملت 15000 شخصا في 12 دولة، أجرتها أيضا شركة Ipsos، أن الآراء منقسمة بشدة حول المدة التي يجب أن تكون جوازات سفر اللقاح مطلوبة خلالها، حيث قال الثلث تقريبا إنه يجب استخدامها لبضعة أشهر فقط، وكان 32% سعداء برؤيتها قيد الاستخدام حتى نهاية العام، واعتقد 23% أنها يجب أن تظل قيد الاستخدام لعدة سنوات و13% إلى أجل غير مسمى.