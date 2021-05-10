شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 63 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس 63 منشأة مخالفة، وذلك خلال جهودها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها الإرشادات والتدابير الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 3948 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 87 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

من جهة ثانية أعلنت أمانة محافظة جدة عن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بتزيين وإنارة الميادين والبوابات وعدد من الشوارع والطرق الرئيسة، التي ستتضمن العروض الضوئية وثلاثية الأبعاد (3D) والشاشات التفاعلية، بجانب رفع الجاهزية لاستقبال السكان والزائرين بتهيئة المرافق السياحية كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع ماجد السلمي، أن فعاليات الأمانة خلال العيد المبارك ستستمر لثلاثة أيام متواصلة، تتضمن خلالها عرض 3D في ميدان النورس وعروض ضوئية في بوابات (طريق مكة - طريق المدينة الشرقية - طريق المدينة الغربية) وفي دوار الجمل، وميدان القناديل، وميدان النورس، وميدان الكرة الأرضية.

وبين السلمي أن السكان والزائرين سيستمتعون بمشاهدة عرض لشاشة تفاعلية في ميدان الكرة الأرضية، كما ستتزين أعمدة الإنارة بأشكال الزينة في ستة مواقع تشمل (طريق السلام - طريق الملك عبدالعزيز - شارع عابر القارات - ممشى حديقة تهامة - شارع الثمانين جنوب جدة - شارع القاسم بن أمية في الحمدانية).