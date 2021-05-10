إنقاذ طفلة معلقة من عنقها بأعلى فندق مهجور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة طفلة عمرها 3 سنوات من الموت، بعدما لاحظت أنها معلقة من عنقها بأعلى فندق مهجور، وتحفظت على امرأة وجدت في سطح الفندق. وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم حسين القحطاني، في بيانه أمس، أن الجهات الأمنية المختصة أثناء قيامها بمهامها لاحظت طفلة معلقة من عنقها من أعلى أحد الفنادق المهجورة، وبمباشرة الحالة أنقذت الطفلة ذات الأعوام الثلاثة، ونقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالتها الصحية مستقرة، واستوقفت سيدة من الجنسية المالية في العقد الرابع وجدت في سطح الفندق، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنها والدتها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالتها إلى فرع النيابة العامة.



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