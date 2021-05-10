ضبط 5 أشخاص تسببوا في تصادم مركبتين لخلاف بينهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض على خمسة مواطنين تسببوا في اصطدام مركبتين بأحد الطرق العامة في مدينة الرياض نتيجة خلاف بينهم. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيان أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطاردة وصدم عمد بين مركبتين في إحدى الطرق العامة بمدينة الرياض، فقد باشرت الأجهزة الأمنية بمرور الرياض الحادثة صباح الجمعة الموافق 25/ 9/ 1442 هـ، وقبض على جميع الأطراف، وهم 5 مواطنين، واتضح من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة أن الحادث وقع بسبب خلاف بينهم، وأوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.



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