شكرا لقرائتكم خبر مخالفات الإجراءات الاحترازية تغلق سوق العتيبية في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لحث المتسوقين على التسجيل لأخذ لقاح كورونا ، نفذت أمانة العاصمة المقدسة، مبادرة (لقاح اليوم أمان الغد) في عدد من المولات التجارية.

وتهدف هذه المبادرة إلى التقليل من انتشار فيروس كورونا، ورفع الوعي الصحي للمتسوقين وكسر حاجز الخوف لديهم وحثهم على الإسراع في التسجيل لأخذ جرعة لقاح كورونا للعودة للحياة الطبيعية.

من جهة ثانية كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية، والتي أسفرت عن مصادرة 651 كجم من الخضار والفواكه تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.

كما أغلقت بلدية العتيبية بالتعاون مع الضبط الإداري ووزارة الصحة ووزارة التجارة، سوق العتيبية لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية من قبل مرتادي السوق.

من جانب آخر ضبطت بلدية الشرائع الفرعية معمل تفصيل للكنب والباطرمة مخالفا للاشتراطات البلدية داخل حي سكني، حيث جرى إغلاق الموقع وجار تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكدت الأمانة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية والمرتبطة والتأكيد على تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، داعية إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد (940).