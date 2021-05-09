اخبار السعوديه

عاجل / أمر ملكي بتعيين «أبانمي» كأول محافظ لـ«الزكاة والضريبة والجمارك» بعد الدمج

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / أمر ملكي بتعيين «أبانمي» كأول محافظ لـ«الزكاة والضريبة والجمارك» بعد الدمج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

الرقم : أ / 538

التاريخ : 27 / 9 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 570 ) بتاريخ 22 / 9 / 1442 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعين معالي الأستاذ / سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا