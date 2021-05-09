شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ترصد الجهود الاستثنائية لفرق «فحص كورونا» بمساجد حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرعت إدارة المساجد بمحافظة حفر الباطن وبالتعاون مع مديرية الصحة في مبادرة "فحص كورونا للمصلين" والتي شملت جوامع ومساجد محافظة حفر الباطن بهدف الاطمئنان على صحة المصلين وسلامتهم.

شاركت "اليوم" إدارة المساجد وصحة حفرالباطن هذه المبادرة في جامع المحيميد الواقع على طريق الكويت الدولي، حيث لاقت المبادرة مشاركة كبيرة وتفاعل من قبل المصلين للفحص الموسع لفيروس كورونا.

وقال إمام جامع المحيميد الشيخ عبد الرحمن القطيان: "تشرفنا بوجود صحة حفر الباطن وبالتعاون مع إدارة المساجد بالمحافظة لمبادرة فحص كورونا بالجامع للاطمئنان على صحة وسلامة المصلين"، مقدماً شكره لموظفي الصحة وإدارة المساجد على هذه المبادرة.

وقال محمد علي الشمري إنه قدم لجامع المحيميد وذلك بغرض صلاة التراويح إذ شاهد عند قدومه رجال الصحة بكامل جاهزيتهم لاستقبال المصلين من يرغب بفحص كورونا covid19 وعند انتهائه من الصلاة أتى لإجراء الفحص شاكراً وزارة الصحة وإدارة المساجد على هذه الخطوة.

وأوضح فهد صالح ومصلون آخرون أنهم من أهالي حفر الباطن وجاءوا للصلاة بجامع المحيميد، وشاركوا في المبادرة للاطمئنان على صحتهم من خلال فحص كورونا الموسع.