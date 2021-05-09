شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 4800 جامع ومسجد ومصلى لصلاة العيد بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هيأَ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض 3147 جامعاً و 971 مسجداً إضافياً مسانداً، و 682 مصلى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس أن ذلك يأتي اتساقاً مع تعليمات الوزارة للتوسع في أعداد المساجد المساندة للجوامع والمصليات منعاً من التزاحم وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية، مبيناً أن صلاة العيد ستقام بعد شروق الشمس بربع ساعة في تمام الساعة ( 5:25 ) بمشيئة الله تعالى، وذلك حسب تقويم أم القرى.

وأفاد أن صلاة العيد ستقام في وسط مدينة الرياض بجامع الإمام تركي بن عبدالله، وجامع الشيخ محمد بن إبراهيم, و مصلى العيد الكبير بشارع الملك فيصل , كما ستقام في عدد من المصليات المكشوفة بمدينة الرياض وهي: مصلى العيد بحي منفوحة القديمة, ومصلى العيد بحي الشفاء, ومصلى العيد بحي السويدي طريق عائشة رضي الله عنها, ومصلى العيد بالسويدي الغربي، وفي محافظة الدرعية مصلى ظهرة العودة, ومصلى العيد بعرقة الجديد، ومصلى العيد بسدوس, مؤكداً الحرص على التقيد بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة واصطحاب السجادة الخاصة، والتباعد الجسدي.