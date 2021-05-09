جامعة بيشة تفتح القبول للطلاب والطالبات في 24 ذي القعدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة بيشة اليوم خطة القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (طلاب – طالبات) للعام الجامعي 1443هــ، الذي يبدأ يوم 24 من ذي القعدة المقبل حتى 30 من الشهر نفسه عبر بوابة القبول الإلكترونية.

خطة القبول:

وأوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة بيشة الدكتور فارس القرشي أن خطة القبول حددت موعد إعلان الترشيح المبدئي للمرحلة الأولى بتاريخ 2 / 12 / 1442هـ، وأن يكون آخر موعد لتأكيد القبول لهذه المرحلة بتاريخ 3 / 12 / 1442هــ، على أن تُعلن النتائج النهائية للمقبولين بالمرحلة الأولى 4 / 12 / 1442هـ، وحددت موعد إعلان الترشيح المبدئي للمرحلة الثانية بتاريخ 5 / 12 / 1442هـ، وأن يكون آخر موعد لتأكيد القبول لهذه المرحلة بتاريخ 6 / 12 / 1442هـ، على أن تُعلن النتائج النهائية للمقبولين بالمرحلة الثانية بتاريخ 7 / 12 / 1442هـ، وسيتاح تغيير القبول على المقاعد الشاغرة يومي 17- 1442/12/18هـ.

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