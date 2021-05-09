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شكرا لقرائتكم جامعة بيشة تفتح القبول للطلاب والطالبات في 24 ذي القعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة بيشة تفتح القبول للطلاب والطالبات في 24 ذي القعدة
عبر بوابة القبول الإلكترونية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت جامعة بيشة اليوم خطة القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (طلاب – طالبات) للعام الجامعي 1443هــ، الذي يبدأ يوم 24 من ذي القعدة المقبل حتى 30 من الشهر نفسه عبر بوابة القبول الإلكترونية.
خطة القبول:
وأوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة بيشة الدكتور فارس القرشي أن خطة القبول حددت موعد إعلان الترشيح المبدئي للمرحلة الأولى بتاريخ 2 / 12 / 1442هـ، وأن يكون آخر موعد لتأكيد القبول لهذه المرحلة بتاريخ 3 / 12 / 1442هــ، على أن تُعلن النتائج النهائية للمقبولين بالمرحلة الأولى 4 / 12 / 1442هـ، وحددت موعد إعلان الترشيح المبدئي للمرحلة الثانية بتاريخ 5 / 12 / 1442هـ، وأن يكون آخر موعد لتأكيد القبول لهذه المرحلة بتاريخ 6 / 12 / 1442هـ، على أن تُعلن النتائج النهائية للمقبولين بالمرحلة الثانية بتاريخ 7 / 12 / 1442هـ، وسيتاح تغيير القبول على المقاعد الشاغرة يومي 17- 1442/12/18هـ.
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