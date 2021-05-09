بأمر الملك سلمان.. سهيل أبانمي محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - واس

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.

وجاء في نص الأمر الملكي ما يلي:

نص الأمر الملكي:

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

الرقم : أ / 538

التاريخ : 27 / 9 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 570 ) بتاريخ 22 / 9 / 1442 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعين معالي الأستاذ / سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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