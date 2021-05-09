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شكرا لقرائتكم بأمر الملك سلمان.. سهيل أبانمي محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بأمر الملك سلمان.. سهيل أبانمي محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
متابعات الخليج 365 - واس
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.
وجاء في نص الأمر الملكي ما يلي:
نص الأمر الملكي:
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
الرقم : أ / 538
التاريخ : 27 / 9 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 570 ) بتاريخ 22 / 9 / 1442 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعين معالي الأستاذ / سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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