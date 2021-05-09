تعرف على طرق تنظيف مقاعد السيارات الجلدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365-الرياض

تعتبر المقاعد الجلدية من عوامل الجذب في السيارات، حيث تعمل هذه المقاعد على إظهار جمال ورونق السيارة، لذا أوصت مجلة السيارات الألمانية “أوتو تسايتونج” بضرورة العناية بالمقاعد الجلدية في السيارة وتنظيفها بشكل دوري كي تظل محتفظة برونقها وجاذبيتها.

طريقة تنظيف مقاعد السيارات

وأوضح موقع المربع نت الطريقة الصحيحة للعناية بمقاعد السيارات الجلدية.

استخدام المكنسة الكهربائية لإزالة الاتساخات والأتربة العالقة بين الشقوق.

استخدام الفرشاة الناعمة للتخلص من الأتربة الصعب الوصول إليها.

تنظيف الجلد بقطعة إسفنجية ومادة تنظيف معتدلة ومرطب جلد المقاعد.

مسح جلد المقاعد مرة أخرى بقطعة قماشية مبللة.

وحذر المربع نت من استخدام المنظفات المنزلية في تنظيف المقاعد الجلدية لمنع تشققه وتلفه.

السيارات المكشوفة

وبالنسبة لمقاعد موديلات الكابريو المكشوفة، ينصح الخبراء باستخدام مواد العناية المزودة بواقيات للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. وينصح الخبراء قبل البدء باختبار مادة العناية والتنظيف على قطعة جلدية لمعرفة عدم إضرارها بالجلد، وعدم تسببها في تغير لونه. وبوجه عام يجب اتباع تعليمات الشركة المنتجة بدقة واستخدام منتجات العناية بالمقادير المحددة، بعدها يتم تلميع المقعد الجلدي بقطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة، حتى تتم إزالة الكميات الزائدة من منتج العناية.

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