الغذاء والدواء تحذر من منتجات تبييض البشرة المجهولة: لها 3 مخاطر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجات تبييض البشرة مجهولة المصدر، التي قد تُغش بمادة هيدروكينون الدوائية أو قد تحتوي على عناصر الزئبق أو مشتقات الكورتيكو ستيرويد المحظورة؛ لأنها قد تسبب الأضرار التالية:

مخاطر:

ولفتت إلى أن منتجات تبييض البشرة مجهولة المصدر لها 3 مخاطر وهي:

‫تصبغات البشرة.

ظهور حب الشباب.

احمرار وجفاف الجلد.

‫وشددت الغذاء والدواء على ضرورة عدم خلط منتجات التجميل مع منتجات أخرى، واستخدامها بالطريقة الصحيحة حسب تعليمات الشركة المصنعة، والتحقق من تاريخ الصلاحية، والتحقق من إدراج المنتج في قائمة منتجات التجميل المسجلة لدى الهيئة قبل استعماله عبر تطبيق طمني.



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