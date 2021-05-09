سماحة المفتي عن لعبة التصويت في العيدية: عين القمار ولا تجوز المشاركة فيها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، عن سؤال بشأن لعبة متداولة خلال أيام العيد وهي لعبة تصويت من يأخذ العيدية بحيث يدفع كل شخص مبلغ ويوضع أسماء الأشخاص وأعلى تصويت يأخذ المبلغ كاملًا، فما حكم ذلك؟

قمار:

وقال سماحة المفتي بحسب سؤال نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على موقع تويتر: إن هذه الطريقة هي الميسرة أو القمار وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}.

لا تجوز المشاركة فيها:

وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق)، متفق عليه، وهذه الطريقة هي عين القمار ولا تجوز المشاركة فيها، وفي ديننا فسحة من الترفيه وغيره بدون الوقوع في الحرام.



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