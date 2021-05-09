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يمكنك الآن استعادة تأمين تكافل الراجحي بالمملكة العربية السعودية بخطوات بسيطة ما إذا أراد العميل إنهاء التأمين على فرد أو أكثر من فرد من أسرته، أو كانت له الرغبة في حذف التأمين وإلغاء التأمين، في السطور القادمة نوضح المزيد من تفاصيل خطوات استعادة تأمين تكافل الراجحي السعودية 1443.
تكافل الراجحي للتأمين
تقدم شركة الراجحي للتأمين الحلول التأمينية المختلفة للعملاء، والتي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، فهي تعمل على تقديم الكثير من الخدمات المختلفة للعملاء، من أبرزها تأمين السفر، التأمين الصحي، وتأمين السيارات، كما تقوم الشركة بتقديم الخطط التأمينية المناسبة مع متطلبات العميل، وبأسعار مناسبة.
خطوات استعادة تأمين تكافل الراجحي السعودية 1443
يتم استرجاع قيمة تأمين تكافل الراجحي بالمملكة العربية السعودية بالآلية التالية:
- عندما يرغب العميل في إلغاء التأمين على أحد الأفراد أو ما يزيد عن فرد بالأسرة، يقوم العميل بزيارة الشركة، حتى تتم الإجراءات المناسبة لإنهاء التأمين.
- يتم التواصل مع الشركة لتقديم طلب بحذف التأمين، حتى يتم الحصول من قبل الشركة على الحلول اللازمة والتي تتناسب مع العميل، حتى يتمكن العميل من اختيار أحدها حسب رغبته.
- يتمكن العميل الذي يطمح في إلغاء تأمين تكافل الراجحي من استعادة التأمين وإعادة وثيقة التأمين للشركة، مع إعادة كروت التأمين للشركة.
- تقوم الشركة باتخاذ إجراءات إلغاء التأمين، ويسترجع العميل أول دفعات الاشتراك في فترة تصل إلى أسبوعين من تاريخ طلب إلغاء التأمين.