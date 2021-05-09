مجلس الضمان الصحي يكشف ماذا يغطي تأمين السفر والفئات الملزمة به

بالتزامن مع قرب سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 5 شوال 1442هـ، و17 مايو 2021م، كشف عثمان القصبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، تفاصيل تأمين السفر وما يغطي من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا والفئات الملزمة بالتأمين.

تأمين السفر

ماذا يغطي تأمين السفر ؟

وأشار القصبي خلال المؤتمر الصحفي أن تأمين السفر يغطي المصاريف الطبية الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا مثل:

غرف الطوارئ.

الرعاية العاجلة.

النقل في الحالات الطارئة.

تكاليف الإقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بفيروس فيروس كورونا.

الإخلاء الطبي.

الأمور المرتبطة بفوات الرحلات الخاصة بظروف فيروس كورونا.

وأوضح القصبي أن التأمين لا يغطي أي مصاريف لاختبار فحص فيروس كورونا، وإنما يغطي الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا (المصاب / المخالط)، دون تغطية للحجر الوقائي الذي تشترطه بعض الدول لدخول أراضيها.

وأضاف بأن الحصول على تأمين السفر يمكن الحصول عليه عن طريق قنوات تتمثل في اعتماد وعاء تأميني مكون من تحالف 12 شركة، بحيث يمكن للمسافر اختيار شركة التعاونية للتأمين التي تقود هذا التحالف.

ما هي الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة

وكانت وزارة الداخلية أوضحت في وقت سابق الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة وشروط السفر والتي تشمل :

المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن.

المواطنين الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا يجب قبل السفر تقديم بوليصة تأمين السفر معتمدة من البنك المركزي السعودي، والتي تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.