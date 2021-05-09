الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وشروط التقديم فيها

هناك الكثير من الأسئلة التي يسألها لنا الآلاف من المواطنين السعوديين عن موعد صرف المساعدة المقطوعة خلال الفترة الحالية على محركات البحث ومواقع التواصل، فالمساعدة المقطوعة تقدم مساعدات مالية لعدد كبير من مواطنين وأسر الطبقة المتوسطة داخل المملكة العربية السعودية لمساعدتهم على الظروف المعيشية الصعبة في الفترة الأخيرة ولتمد لهم يد العون حتى توفر لهم حياة معيشية كريمة، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برنامج مقطوعة الضمان الإجتماعي حتى تساعد المواطنين السعوديين الذين قد تضرروا من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة السعودية وكانت تهدف من خلالها إلى رفع معدل النمو الإقتصادي والمضي قدماً إلى تحقيق رؤية السعودية 2030م بأن تصبح المملكة العربية السعودية دولة إقتصادية كبرى لا تعتمد بشكل أساسي على النفط، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “نجوم مصرية” سنوضح لكم رابط الإستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي وشروط التسجيل فيه، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

كأي برنامج دعم تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لا بد لكافة المواطنين المتقدمين إلى المساعدة المقطوعة أن تتوفر فيها الشروط، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

قد يهمك:

أولاً لا بد أن يكون معه الجنسية السعودية ومقيم في المملكة بشكل دائم.

ثانياً يكون المواطن متوسط الدخل براتب لا يزيد عن 2000 ريال سعودي.

ثالثاً لا يمتلك المتقدم لأي سجل تجاري.

رابعاً لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

موعد صرف المقطوعة

ندرك أهمية المساعدة المقطوعة لعدد كبير من المواطنين والأسر السعودية، ولذك نهتم بتوضيح كافة الاخبار الهامة لكم والتي تتعلق خاصة بموعد نزول المساعدت المقطوعة، ونود أن نصرح لكم أنه حتى هذه اللحظة لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الموعد الرسمي لنزول مقطوعة الضمان.