السعودية | الخطوط السعودية: مستعدون لتسيير 71 رحلة محلية ودولية

شكرا لقرائتكم الخطوط السعودية: مستعدون لتسيير 71 رحلة محلية ودولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت الخطوط السعودية إتاحة السفر لجميع الدول الدولية في تاريخ ١٧ مايو/أيار الجاري، مشيرة إلى أنها شركة مُشغِلة في قطاع الطيران، وليست مُشرِعة ولا مخولة بتفسير القرارات.

كما ذكر مدير شؤون التواصل المؤسسي في الخطوط السعودية المهندس عبد الله الشهراني، في حديث لـ"العربية.نت"، أنه سيتم العمل على تشغيل عشرات الرحلات وفقاً لشبكة الخطوط السعودية، باستثناء ما يتم اتخاذه من تعليق للرحلات من قبل بلد الوصول، وذلك نظراً لطبيعة الوباء، وعليه، فإن على المسافر الحصول على المعلومات قبل السفر من خلال زيارة موقع السعودية saudia.com ، بالإضافة إلى متابعة التطورات الصادرة عن الجهات المختصة في السعودية، ومن المصادر الرسمية في بلد الوصول.

بعض الإجراءات

وأوضح أن على المسافرين خارج السعودية مراعاة الإجراءات الاحترازية، والمتطلبات التي تفرضها وزارة الصحة والجهات المختصة، وفي نفس الوقت، يتوجب على الضيوف مراعاة اشتراطات ومتطلبات دولة الوصول لكي يسمح للمسافرين بالسفر خارج السعودية، يتوجب أن تكون الحالة المسجلة في تطبيق توكلنا "لم تثبت إصابته"، أو "محصّن متعافي"، أو "محصّن"، بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على الضيوف التأكد من متطلبات واشتراطات السفر المفروضة في دولة الوصول.

كما وشدد الشهراني، أن من أخذ لقاح كورونا لمرة واحدة يستطيع السفر بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية، شريطة أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

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تجهيزات استباقية.. 71 محطة

وعن تجهيزات الخطوط السعودية لفتح الطيران الدولي، أشار أن طائرات الخطوط السعودية تخضع للتعقيم بشكل دوري الذي يتم إجراؤه بشكل آلي باستخدام جهاز UVC للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، والذي صمم في الأساس لتعقيم غرف العمليات في المستشفيات، بالإضافة إلى التعقيم اليدوي.

وأوضح أن على الخطوط السعودية مستعدة لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة، من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية.

مصير الحجوزات الملغاة

أما عن مصير الحجوزات قبل إلغاء السفر، وهل يستطيع المسافر استخدامها من جديد، لفت مدير شؤون التواصل المؤسسي في الخطوط السعودية، إلى أنه يتوجب على الضيوف عند عدم الرغبة في السفر بالموعد المحدد، القيام بإلغاء الحجز، وعمل إجراء فوري على التذاكر: (استرجاع التذاكر/ تعديل موعد السفر الى موعد جديد).

الخطوط السعودية

كما أوشح أنه وللاطلاع بشكل أكبر على التفاصيل يمكن زيارة موقع الخطوط السعودية من خلال تبويب تحديثات الرحلات، في حين أن الحجوزات مازال الطلب عليها والبيع متاح، ولا صحة بأن هناك اكتمال للحجوزات.

من يقل عمرهم عن 18 عام

إلى ذلك، ختم حديثه أن المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، يشترط أن يقدموا على يوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر كورونا خارج السعودية، وذلك وفقًا لما أعلنته الجهات المعنية من تعليمات.

كما يطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة مدة سبعة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص كورونا في نهاية مدة الحجر، وُستثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة السعودية.