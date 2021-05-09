شكرا لمتابعة خبر عن تنويه هام من "الجوازات" بشأن تسليم الجواز خلال إجازة العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن استمرار تسليم الجواز السعودي خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضافت أن تسليم الجواز سيكون عن طريق البريد السعودي "واصل"، أو من خلال مقار إدارات الجوازات في المناطق للحالات الطارئة.

يذكر أن إجازة القطاع العام تنتهي بنهاية يوم الإثنين 5 شوال، أما بداية الإجازة للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ستكون بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان، ولمدة 4 أيام.