شكرا لمتابعة خبر عن آلية منع تجمهر العملاء عند مداخل ومخارج المراكز التجارية والمولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التجارة عن آلية منع تجمهر العملاء عند مداخل ومخارج المراكز التجارية والمولات.

وتضمنت الآلية ما يلي: تخصيص عدد كافي من حراس الأمن ورجال الأمن لمنع التجمهر، والتزاحم عند البوابات الخارجية ومداخل المراكز التجارية، إضافة إلى توفير مسارات متعرجة للانتظار عند البوابات بما يضمن التباعد وعدم التجمهر ومنع دخول أي مخالف للإجراءات الاحترازية.

وشملت أيضا: يسمح لحاملي تذاكر السينما مسبقة الدفع بالدخول والتوجه مباشرة للصالات المختصة، مع تطبيق البروتكولات الخاصة، ووضع لوحات إرشادية على كل مدخل تبين الطاقة الاستيعابية والتشديد على تطبيق التباعد بين الأفراد، بالإضافة إلى استخدام "توكلنا" الإدارة التجمعات وتوفير ملصق الباركود الخاص"توكلنا" عند بوابات الدخول والخروج والتأكد من قيام العميل بمسح الباركود عند الدخول والخروج.

وتتضمن الآلية أيضا: وضع علامات وملصقات التباعد في الساحات الخارجية وقبل المداخل لمنع التجمهر، ويجب على حراس الأمن عدم السماح لأي فرد بالخروج إلا بعد أن يقوم بتسجيل الخروج عن طريق تطبيق "توكلنا".