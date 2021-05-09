شكرا لمتابعة خبر عن " التجارة " توضح الطاقة الاستيعابية للمولات والمراكز التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة عن الطاقة الاستيعابية للمولات والمراكز والمحلات التجارية وأسواق النفع العام.

المولات والمجمعات التجارية

أوضحت الوزارة أن الطاقة الاستيعابية تكون بشخص واحد لكل 12 متر مربع بعمیل من المساحة وفقًا لفسح البناء.

المحلات التجارية داخل المولات والمجمعات التجارية

تحدد الطاقة الاستيعابية بعميل واحد لكل 9 متر مربع من مساحة المتجر.

المحلات التجارية خارج المولات والمجمعات التجارية

تحدد الطاقة الاستيعابية بشخص واحد لكل 9 متر مربع من مساحة المتجر "لا يدخل من ضمن المساحة المصليات أو دورات المياه".

أسواق النفع العام وأسواق المواد الغذائية

تكون الطاقة الاستيعابية بما يضمن تحقيق التباعد بين كل فرد والآخر بواقع 1.5 م، كما يتم وضع الملصقات الأرضية التوضيحية في جميع المساحات المتاحة للعملائ.

ويتم أيضًا تشديد الرقابة بما يضمن تطبيق التباعد الاجتماعي بدون تخصيص مساحة لكل فرد ويحب التشديد على تطبيق التباعد ومنع التزاحم.