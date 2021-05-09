شكرا لمتابعة خبر عن " التجارة " توضح آلية إدارة التجمعات للمراكز التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التجارة عن آلية إدارة التجمعات للمراكز التجارية وأسواق النفع العام والمواد الغذائية.

وأوضحت الوزارة أنه يتم استخدام تطبيق "توكلنا" للتحكم في الطاقة الاستيعابية التي تزيد عن 100 شخص عدا العاملين، وفي حال تعطل خدمة "توكلنا" لإدارة التجمعات يتوجب على إدارة المنشأة استخدام طريقة فعالة لضبط أعداد الزوار وفقا للطاقة الاستيعابية.

كما يجب على إدارة المحلات والمولات والمجمعات الملزمة بتطبيق "توكلنا" لإدارة التجمعات الرفع بالمساحة والطاقة الاستيعابية على برنامج "توكلنا" وفقا للضوابط، وستقوم الجهات المختصة بالتحقق من صحة البيانات.

أما فيما يخص المولات والمجمعات يكتفي بقياس درجة الحرارة عند مداخل المولات ولا يشترط ذلك عند كل محل داخلي، ويكون الأكل والشرب في الأماكن المخصصة لذلك، ويمنع تمامًا التجولبالمشروبات أو المأكولات سواء للأطفال أوالبالغين.

كما يتم منع أي عمليات تجارية مع المخالفين للإجراءات الاحترازية "مثل "غير الملتزمين بوضع الكمامة بالشكل الصحيح اوغير الملتزمين بالتباعد" وإخراج المخالف من المنشاة.