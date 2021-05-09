شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يوجه رسالة للجميع : توخوا الحيطة من يوم غد وحتى الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ناشد الدفاع المدني الجميع بتوخي الحيطة لاحتمالية فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضح الدفاع المدني المناطق المتأثرة بهذه الأجواء وهي جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة،والقصيم، وحائل،والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك،والمنطقة الشرقية.

ولفت إلى أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول.