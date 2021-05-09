الحقيل يشكر ولي العهد على تخصيص 20 مليون متر مربع للإسكان شمال الرياض

الرياض - محمد عبدالله - توجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على توجيهه بتخصيص مساحة 20 مليون متر مربع إضافية للإسكان شمال مدينة الرياض، بما يزيد عن مساحة ضاحية الجوان إلى الضعفين.

وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: خالص الشكر لسمو سيّدي #وليالعهد الأمير محمد بن سلمان على توجيهه الكريم بتخصيص مساحة 20 مليون متر مربع إضافية للإسكان شمال مدينة الرياض، بما يزيد عن مساحة #ضاحيةالجوان إلى الضعفين.

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله، بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في إطار اهتمام سموه بقطاع الإسكان بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة تملكها للمسكن.

ويهدف هذا التخصيص إلى زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم الإعلان عنها.

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