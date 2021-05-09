النيابة العامة: ذكرى البيعة منعطف رفيع في تاريخ الوطن

جددت النيابة العامة، بيعتها لولي العهد مؤكدة أنها منعطف رفيع في تاريخ وطننا المبارك.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بتويتر اليوم الأحد: «ذكرى بيعة ولي العهد منعطف رفيع في تاريخ وطننا المبارك، حفل بالعمل الوطني الشامخ، وزخر بكل ما من شأنه الارتقاء بالوطن والمواطن إلى مصاف الإنجازات والنجاحات الفريدة والاستثنائية في وقت وجيز».

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