اخبار السعوديه

النيابة العامة: ذكرى البيعة منعطف رفيع في تاريخ الوطن

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أشادت بالإنجازات الفريدة

جددت النيابة العامة، بيعتها لولي العهد مؤكدة أنها منعطف رفيع في تاريخ وطننا المبارك.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بتويتر اليوم الأحد: «ذكرى بيعة ولي العهد منعطف رفيع في تاريخ وطننا المبارك، حفل بالعمل الوطني الشامخ، وزخر بكل ما من شأنه الارتقاء بالوطن والمواطن إلى مصاف الإنجازات والنجاحات الفريدة والاستثنائية في وقت وجيز».

اقرأ أيضًا: 

ذكرى البيعة.. الأميرة ريما بنت بندر: حزمت أمرها برؤية ولي العهد السديدة

ذكرى البيعة.. السفير آل جابر: المملكة شهدت 4 أعوام من الأمن والاستقرار والإنجازات

ذكرى البيعة.. وزير الخارجية يشيد بالدور الرائد للمملكة في الأمن والسلم

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا