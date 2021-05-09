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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجيبوتي القضايا الإقليمية والعالمية

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الرياض - محمد عبدالله - ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك..

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًّا بنظيره الجيبوتي محمود علي يوسف.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والعالمية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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