8 نصائح من «الدفاع المدني» للحفاظ على سلامة الأطفال في المنزل

وجّهت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من النصائح للمحافظة على سلامة الأطفال في المنزل، في إطار حملتها "الوقاية أمان".

وفي بيان عبر حسابها على "تويتر"، نصحت المديرية أولياء الأمور بـ"عدم ترك مصادر الحريق في متناول الأطفال ـ التأكد من وقاية الأطفال من الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز ـ عدم ترك الأطفال وحدهم في المسابح دون رقابة من الكبار ـ إبعاد الأجهزة الكهربائية كالمكواة عن متناول الأطفال).

كما نصحت المديرية، بـ(إبعاد السكاكين والأدوات الحادة عن متناول الأطفال ـ تأمين الموقد وإبعاد اسطوانة الغاز عن الأطفال ـ تغطية مقابس الكهرباء والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية ـ إبعاد مواد التنظيف والمواد الكيميائية عن متناول الأطفال).

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