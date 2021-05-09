مواطنون عن ذكرى البيعة: سنواتُ من العطاء.. أمن وأمان في عز ورخاء

تصدر وسم ذكرى بيعة ولي العهد، موقع «تويتر»، ومنصات التواصل الاجتماعي احتفاء بحلول هذه المناسبة «المهمة».

وحرص مختلف الشخصيات السياسية والعامة على المشاركة في الاحتفال بالذكرى الرابعة لبيعة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، احتفالًا بهذه المناسبة " بيعة المواطنين للمستقبل الزاهر، والتطوير الشامل المعزز لدورنا الاقتصادي والسياسي والثقافي.. حفظ الله سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، وأدام على وطننا التقدم والازدهار والاستقرار والأمان #ذكرىبيعةولي_العهد"

فيما غرد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلًا: "في ذكرى البيعة الرابعة لسيدي سمو ولي العهد نفخر بالإنجاز والتقدم والتطور الذي مرت به بلادنا والدور الرائد للمملكة في الأمن والسلم والرفاه الإقليمي والدولي".

وكتب ‎مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، عضو مجلس إدارة مسك الخيرية، بدر العساكر، في تغريدة " يسبق الطموحات بالمنجزات.. يُشرق بالمستقبل.. ليكون اليوم.. يُبدع في صياغة التفرد.. لكل الوطن.. وفيه وطن.. سيدي سمو الأمير #محمدبنسلمان مجدٌ في تاريخنا #ذكرىبيعةولي_العهد".

وقال وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عبدالعزيز بن تركي الفيصل " طموح لا ينتهي.. وعزيمة لا تتوقف.. إنجازات كالحلم.. نعيشها كل يوم #ذكرىبيعةولي_العهد".

كما شارك وزير الداخلية، عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بتغريدة احتفالًا بهذه المناسبة جاء فيها "أمن وأمان ورؤية واستقرار، #ذكرىبيعةولي_العهد"

وكتب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن-المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر: "٤ أعوام من الأمن والاستقرار والإنجازات في كل المجالات.. نجدد البيعة والسمع والطاعة. حفظكم الله سيدي وأعانكم وسدد خطاكم.. #ذكرىبيعةولي_العهد".

كما شارك آلاف من المغردين السعوديين في الاحتفال بالمناسبة، وكتب صاحب حساب باسم "عبدالرحمن الروقي"، في تغريدة "أحلى خبر شفنا المذيع يذيعه ..سلمان سنّدها لأبوسلماني #ذكرىبيعةولي_العهد".

وغرد صاحب الحساب باسم، فيصل العبدالكريم، في تغريدة افتتحها بنفس الوسم "#ذكرىبيعةولي_العهد، أربعة أعوام على بيعة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أتته الزعامة منقادة لما يحمله من ملف تطويري شامل، جعلت المملكة في مصاف دول العالم.. إنجازات وحراك تاريخي شهدتها المملكة على مختلف الأصعدة الثقافية والاقتصادية والسياسية".

وكتبت المستخدمة صاحبة حساب باسم فاطمة السحاري "بايعنا وعانقنا فيك نجوم ومجرات

وكل قلوبنـا جاتك تصافـح يدينـك

أخذت أحلامنا وأعطيتها المسرات

حلومنا مثل وضح النقا في كفينك

أنا أشهد أن فنجالك يروي حكايات

حكايات الفخر يـوم صافـح يمينك

#ذكرىبيعةولي_العهد

#ذكرىالبيعةالرابعةلوليالعهد"

وكتبت مستخدمة صاحبة حساب باسم الدكتورة سارة، قائلة: "جميع المواطنين يعملون الآن على تطوير ونهضة الوطن الغالي وهذه الروح عمل عليها ولي العهد حفظه الله أن يكون المواطن هو سبب نجاح أي عمل.. #ذكرىبيعةولي_العهد".

وكتب المواطن سعد الشواف في تغريدة، " نجدد البيعة والولاء والوفاء.. خلال أعوام مرت يسبق الطموحات والإنجازات لتحكيها الأرقام.. لسيدي سمو الأمير #محمدبنسلمان ليكون مجدٌ في تاريخنا.. #ذكرىالبيعةالرابعةلوليالعهد #رؤية٢٠٣٠واقعيتحقق #ذكرىبيعةوليالعهد"

وفي تغريدة كتب فيها المواطن، خالد هلال، " نُجدّد البيعة ونصون العهد والولاء.. #ذكرىبيعةولي_العهد"

وكتب مستخدم صاحب الحساب باسم، محمد العلي، "نجدد الولاء والبيعة لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وأدام عزه والتي تحفل بالإنجازات العظيمة المتتالية.. #ذكرىبيعةولي_العهد".

وكتب مستخدم صاحب حساب باسم، عبدالمجيد "#ذكرىبيعةولي_العهد اللهم وفقه وسدد خطاه واغفر له ولنا".

وكتب أحد المغردين ويدعى عجاج محتفيًا بذكرى البيعة، قائلا: أمن وأمان في عز ورخاء.

وشاركت المواطنة مروج خالد، في الاحتفال بذكرى البيعة بتغريدة جاء فيها "مؤمنون بك بقدر إيمانك بنا نبايعك على السمع والطاعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظك الله ورعاك

ونسأل الله عز وجل أن يمتعك بدوام الصحة والعافية ويوفقك لكل ما هو خير وصلاح

للبلاد والعباد.. #ذكرىبيعةولي_العهد"

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