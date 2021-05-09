هل يُعطى لقاح كورونا للمصابين بتخثر أو سيولة الدم؟.. «الصحة» تجيب

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن موقف المصابين بأمراض تخثر أو سيولة الدم من تناول لقاح كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: من الأسئلة الشائعة.. هل يُعطى لقاح كورونا للمرضى المصابين بتخثر أو سيولة الدم ويتناولون أدوية خاصة بذلك؟

وأوضحت الوزارة أن المصابين بأمراض نزيفية أو من يُشتبه إصابتهم بنقص شديد في الصفائح الدموية، يتم إعطاء اللقاح لهم، مع الحرص على المراقبة لمدة 30 دقيقة بعد أخذ اللقاح.

وشددت الوزارة على أهمية التأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم، مع أهمية استشارة الطبيب المعالج.

اقرأ أيضًا:

فيروس كورونا الهندي.. خبير مناعة يحذر من «كارثة» إذا وصل «المتحور» لمصر