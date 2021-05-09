أمطار رعدية لمدة 5 أيام على بعض المناطق.. والدفاع المدني يهيب توخي الحيطة

دعت المديرية العامة إلى الدفاع المدني الجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة، بعد تقرير المركز الوطني للأرصاد والذي يفيد بهطول أمطار رعدية، ابتداء من يوم الإثنين ١٤٤٢/٩/٢٨ هـ وحتى الجمعة الموافق ١٤٤٢/١٠/٢ هـ على أجزاء من مناطق المملكة.

وأشار تقرير الأرصاد، إلى أن مناطق (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة) تتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، بينما ستكون الأمطار متوسطه في مجملها على منطقة نجران.

كما ستتأثر مناطق المدينة المنورة، القصيم، حايل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك) بأمطار متوسطة في مجملها، فيما ستتأثر (المنطقة الشرقية) بأمطار خفيفة إلى متوسطة، بحسب تقرير الأرصاد.

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي أن المديرية العامة تهيب بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.