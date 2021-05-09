الخطوط السعودية: لا فراغ بين مقاعد الركاب في الرحلات الدولية

فيما يستعد العديد من المواطنين للسفر بعد موعد رفع تعليق السفر، والموافق 5 شوال المقبل، يتساءل الكثيرون حول طريقة توزيع المقاعد داخل الطائرات وهل سيتم ترك مقعد فارغ بين كل راكب وآخر.

وحول هذا الأمر، كشف مدير شؤون التواصل المؤسسي في الخطوط السعودية المهندس عبدالله بن محمد الشهراني لـ«دوت الخليج» أنه لن يتم ترك مقاعد خالية بين المسافرين على الرحلات الدولية، ولم يقر اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» هذه الفكرة كونها لن تسهم في زيادة السلامة، بل ستتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر.

وتابع الشهراني: «نوصي بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتادة، ومنها ارتداء الكمامة واتباع الإرشادات الصحية اللازمة».