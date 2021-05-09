الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم التعلق بالرؤى والمنامات وتتبع شعاع الشمس في تحديد ليلة القدر.

الرؤية:

وقال السليمان في مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على موقع تويتر، اليوم الأحد: إن البعض يتعلق بالرؤى ويخصص الليلة الذي ذكرها الرائي للقيام والذكر ويهمل باقي الأيام، رغم أنه لم يتيقن من أن الرؤية وقعت أم لا.

شعاع الشمس:

وتابع أن البعض كذلك يتبع شعاع الشمس كل ليلة وينشر صورًا لها ويقول: “هذا الصباح أشرقت الشمس بدون شعاع وهي ليلة القدر“، مشددًا على أن هذه الصور ليست حقيقية؛ لأن الكاميرا لا تظهر هذا الشعاع، ولذلك يجب عدم الالتفات إلى تلك الرؤى والشائعات بشأن تحديد ليلة القدر؛ لأنها قد تقطع الطريق على البعض في العبادات بسبب التعلق بالليلة المذكورة وإهمال باقي الليالي.



شارك الخبر