السعودية | وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الجيبوتي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الجيبوتي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 10 ثواني - 8:58 مساءً, 9 مايو 2021 م
المناطق - واس
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف.
وجرى خلال الاتصال ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والعالمية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.