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السعودية | وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الجيبوتي

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 10 ثواني - 8:58 مساءً, 9 مايو 2021 م

المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف.
وجرى خلال الاتصال ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والعالمية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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