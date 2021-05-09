شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارىء لمنظمة التعاون الإسلامي بناء على طلب فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد منظمة التعاون الإسلامي يوم الثلاثاء ١١ مايو ٢٠٢١، بناء على طلب دولة فلسطين، اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس

ويبحث الاجتماع ايضا خطة سلطات الاحتلال الاسرائيلي تهجير عشرات العائلات الفلسطينية عن منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح

كما يبحث الاجتماع الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصاً المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين في ساحاته ومنعهم من الوصول اليه، في إطار محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي لمدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني