محمد بن سلمان يدعم استراتيجية الرياض بـ 53 ألف وحدة سكنية جديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعكس توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حرص سموه الكبير على دعم القطاع السكني لتحقيق مستهدفاته في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.

إعادة هيكلة قطاع الإسكان

ويأتي التخصيص الجديد لقطاع الإسكان مواصلة للإنجازات الكبيرة في هذا الملف بعد إعادة هيكلته بتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفي ضوء مستهدفات رؤية 2030، ما أسفر عن تحقيق نجاحات كبيرة طالت جميع المناطق ورفعت نسبة تملك المساكن من47% قبل اربعه أعوام الى 60% في العام 2020.

ومن شأن هذا التخصيص الأكبر من نوعه الذي وجّه به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلبية الطلب المتزايد على تملك العقارات في الرياض وتوفير وحدات سكنية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.

استراتيجية مدينة الرياض

ويأتي التخصيص الحكومي الجديد للإسكان متسقًا في أهدافه مع استراتيجية مدينة الرياض المرتقبة ضمن خطط تطوير العاصمة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، وصولًا إلى تحقيق هدف جعل المدينة أحد أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم.

كما أن الحراك الكبير الذي يشهده قطاع الإسكان يؤكد التزام الدولة بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030 تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد لتكون المملكة من أعلى دول العالم في نسبة تملك السكن.

53 ألف وحدة سكنية

ويهدف هذا التخصيص إلى زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم الإعلان عنها.

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