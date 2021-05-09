رامز جلال يودع نهلة سلامة في كبسولة الهوب دروب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقعت الفنانة المصرية نهلة سلامة ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامج رامز عقله طار الذي يقدمه عبر قناة MBC ويتم تصويره في مدينة الرياض بدعم من الهيئة العامة للترفيه.

ظهور نهلة سلامة

وجاء ظهور نهلة سلامة في برنامج رامز عقله طار بعد غياب طويل عن الشاشة وهو الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة للجميع ما جعل اسم الفنانة يتصدر الترند خلال دقائق من ظهورها في برنامج رامز عقله طار.

وكان رد فعل نهلة سلامة خليط ما بين الصدمة والخوف والرعب خاصة عندما طلب منها القفز في الماء على ارتفاع 13 مترًا من كبسولة الهوب دروب المرعبة.

من هي نهلة سلامة ؟

والمعروف أن نهلة هي فنانة مصرية ولدت عام 1968 لأسرة فنية فوالدها الموسيقي فاروق سلامة وعمها الموسيقي جمال سلامة ثم عملت في السينما منذ العام 1987 في أدوار بارزة حيث نالت جائزة عن دورها في فيلم الصرخة، وتزوجت من المخرج محمد خان لبعض الوقت ثم تزوجت من الدكتور أحمد علي ولديها من الأبناء فهد.

شاركت في العديد من الأفلام من بينها نقاوة:2001، النمس:2000، أمواج الغضب:1999، ننوس عينه:1998- مهمة في منتصف الليل:1998، ساعة الانتقام:1998- ، امرأة فوق القمة:1997 ، استقالة ضابط شرطة: 1997، اللومنجي:1996، الكاس واحد:1996-، المطربون في الأرض:1996، زغلول جاب محمول:1996- ، البحر بيضحك ليه:1995، قدارة:199، مصيدة الذئاب:1994 وغيرها من الأفلام.



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