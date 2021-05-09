اجعل اختياراتك لـ حلوى العيد أكثر صحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

يستعد مليارات المسلمين حول العالم للاحتفال بعيد الفطر في غضون أيام قليلة، وتركز الاحتفالات على المجتمع والأسرة والأصدقاء وروح الكرم، وتوزيع حلويات العيد.

وقال المجلس الصحي الخليجي عبر حسابه على “تويتر” ‏اجعل اختياراتك لحلوى العيد أكثر صحة.

استبدال الحلوى بالفواكه المجففة

وتابع المجلس ‫عند شرائك حلوى العيد احرص على استبدال الحلوى بالفواكه المجففة لأنها ستساعد طفلك أن يكون بصحة أكثر.

‫وأضاف المجلس أن إضافة المكسرات في الشوكولاتة ستجعلها أكثر صحة.



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