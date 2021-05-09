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حساب المواطن الدفعة 42 الخاصة بعيد الفطر 2021

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حساب المواطن الدفعة 42 تزامنت هذا الشهر مع عيد الفطر المبارك حيث ستصرف بأيام قليلة جدا قبل العيد وهذا ما سيساعد العائلات المحدودة الدخل والعائلات الفقيرة من قضاء حاجاتهم من ملابس ولوازم العيد .

حساب المواطن الدفعة 42

حساب المواطن الدفعة 42

وككل شهر من مثل هذا الوقت يكثر الحديث والبحث عن موعد صرف حساب المواطن علي الأرجح يحدد في 10 ماي 2021 أي 28 رمضان 1442 وحسب بوابته على تويتر فقد تم الإعلان عن صدور نتائج اهلية للدورة 42 (شهر مايو 2021) وذلك بالدخول والتحقق عبر الموقع الإلكتروني  التالي

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حساب المواطن

حساب المواطن الدفعة 42 جاء مميزا جدا هذا الشهر نظرا لحصوله على لقب البطل للقمة العالمية لمجتمع المعلوماتية wsis  أدلى السيد سلطان القحطاني عبر تويتر  بالتصريح التالي بكل فخر، برنامج #حساب_المواطن يحقق إنجاز  جديد باسم الوطن

Drapeau de l'Arabie Saoudite

بعد تسميته بطلاً

Trophée

للقمة العالمية لمجتمع المعلومات #WSIS في مسار الحكومة الإلكترونية.

حساب المواطن نيوز

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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