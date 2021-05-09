حساب المواطن الدفعة 42 الخاصة بعيد الفطر 2021

حساب المواطن الدفعة 42 تزامنت هذا الشهر مع عيد الفطر المبارك حيث ستصرف بأيام قليلة جدا قبل العيد وهذا ما سيساعد العائلات المحدودة الدخل والعائلات الفقيرة من قضاء حاجاتهم من ملابس ولوازم العيد .

حساب المواطن الدفعة 42

وككل شهر من مثل هذا الوقت يكثر الحديث والبحث عن موعد صرف حساب المواطن علي الأرجح يحدد في 10 ماي 2021 أي 28 رمضان 1442 وحسب بوابته على تويتر فقد تم الإعلان عن صدور نتائج اهلية للدورة 42 (شهر مايو 2021) وذلك بالدخول والتحقق عبر الموقع الإلكتروني التالي

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حساب المواطن

حساب المواطن الدفعة 42 جاء مميزا جدا هذا الشهر نظرا لحصوله على لقب البطل للقمة العالمية لمجتمع المعلوماتية wsis أدلى السيد سلطان القحطاني عبر تويتر بالتصريح التالي بكل فخر، برنامج #حساب_المواطن يحقق إنجاز جديد باسم الوطن

بعد تسميته بطلاً

للقمة العالمية لمجتمع المعلومات #WSIS في مسار الحكومة الإلكترونية.

حساب المواطن نيوز