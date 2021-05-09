شكرا لمتابعة خبر عن " أبشر " تجيب على تساؤلات هامة للمغردين خاصة بخدمات المنصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجابت منصة "أبشر" على عدد من الأسئلة الخاصة بخدمات المنصة التي طرحها عليها المغردون.

نقل خدمات العمالة المنزلية

أوضحت المنصة خلال الإجابة على إحدى الاستفسارات إمكانية نقل خدمات العمالة المنزلية من خلال منصة أبشر، من خلال الاطلاع على شروط الخدمة قبل تنفيذها، وطريقة الوصول للخدمة "العمالة - خدمات - نقل الخدمات".

مدة نقل ملكية المركبة

أجابت المنصة على تساؤل خاص بإمكانية نقل ملكية المركبة مشيرة إلى إمكانية ذلك من خلال نقل الملكية مباشرة إلكترونيًا بعد إتمام المبايعة.

خدمة الرسائل والطلبات

أوضحت "أبشر" في إجابة على تساؤل "مغرد" أن خدمة الرسائل والطلبات متوفرة ولكن تم تغيرها إلى خدمة "تواصل" ، وتتضمن طريقة الوصول للخدمة "خدماتی - خدمات - الجوازات – تواصل".

الجوال غير موثق

وجه "مغرد" تساؤل إلى منصة "أبشر" عن وجود مشكلة أثناء التسجيل من خلال البنك تظهر عبارة مسجل مسبقًا وعند الدخول على المنصة تظهر عبارة رقم الجوال غير موثق.

وأوضحت المنصة أنه يجب في هذه زيارة أجهزة الخدمة الذاتية لتوثيق رقم الجوال ويمكنك الاطلاع على مراكز التسجيل والتفعيل أسفل الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر.

تأشيرة خروج وعودة

أوضح "مغرد" في التساؤلات الموجهة للمنصة أنه عند إصدار تأشيرة خروج وعودة من خلال منصة "أبشر" تظهر عبارة الرصيد المتوفر لايكفي لإتمام العملية علمًا بأنه يوجد تأشيرة سابقة لم تستخدم.

وأوضحت المنصة أنه يجب دفع الغرامة لعدم استخدام التاشيرة السابقة ودفع رسوم التأشيرة الجديدة.