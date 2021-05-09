شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. " الشقيري " يكشف عن حلمه الذي تحقق بعد 8 سنوات في منصة "إحسان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري نبذة عن منصة إحسان، وإجمالي التبرعات التي تمكنت من جمعها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن وجود مثل هذه المنصة المتخصصة في جمع التبرعات كانت ضمن الأحلام التي تمنى تحقيقها منذ نحو 8 سنوات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمنصة «إحسان» المهندس عبدالعزيز الحمادي، أن الغرض من المنصة تسهيل جمع التبرعات، مضيفا أنه يمكن للمتبرع أن يطلع على جميع التقارير المتعلقة بعملية التبرع.

ولفت "الشقيري" إلى أن قيمة التبرعات على منصة إحسان وصلت نحو 500 مليون ريال في شهر واحد، واستفاد منها أكثر من مليون شخص.