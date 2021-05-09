شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من " الخطوط السعودية " بشأن الرحلات الدولية بعد رفع تعليق السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثيرت تساؤلات عديدة من قبل المواطنين بعد موعد رفع تعليق السفر، والموافق 5 شوال المقبل، بشأن طريقة توزيع المقاعد داخل الطائرات وهل سيتم ترك مقعد فارغ بين كل راكب وآخر.

ومن جهته، قال مدير شؤون التواصل المؤسسي بالخطوط السعودية المهندس عبدالله بن محمد الشهراني إنه لن يتم ترك مقاعد خالية بين المسافرين على الرحلات الدولية، ولم يقر اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" هذه الفكرة كونها لن تسهم في زيادة السلامة، بل ستتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر، بحسب الزميلة "الوطن".

وأوصى بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتادة، ومنها ارتداء الكمامة واتباع الإرشادات الصحية اللازمة.