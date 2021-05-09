شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام: الصلاة في صحن المطاف تعوق الحركة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وجه الأمن العام، اليوم الأحد، رسالة للمعتمرين، حيث طالب فيها بعدم إعاقة حركة المعتمرين والطائفين بالصلاة في صحن المطاف.

وذكر الأمن العام عبر حسابة على"تويتر" : «ضيف الرحمن الكريم.. صلاتك في صحن المطاف تعوق حركة المعتمرين والطائفين».

ويذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت في وقت سابق أن صحن المطاف سيخصص للطواف فقط، والصلاة ستكون خلف المكبرية.