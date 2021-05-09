شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " توضح شروط وفوائد التبرع بالدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة عن فوائد التبرع بالدم وشروطه والذي يعتبر إجراء طبي تطوعي يتم بنقل الدم أو أحد مركباته من شخص سليم معافى إلى شخص مريض يحتاج للدم.

وفي هذا السياق، أوضح الطبيب عادل باعيسى، استشاري الطب النفسي رئيس قسم التوعية الصحية مجمع إرادة للصحة النفسية بجدة، أن هذا الإجراء يحتاج إليه الملايين من الناس كل عام؛ فيستخدم أثناء الجراحة أو الحوادث.

وذكر أيضًا أن هناك أنواع للترع بالدم وهى "الدم الكامل" والتي تعتبر الأكثر شيوعًا في عمليات التبرع بالدم والصفائح الدموية و

البلازما خلايا الدم الحمراء.

أما عن أهمية التبرع بالدم، فقال "باعيسي" أنها تسهم في إنقاذ الأرواح حيث يتم تقديمه في حال حدوث مضاعفات للسيدات الحوامل، مثل حالات النزف قبل الولادة أو خلالها أو بعدها، و للمرضى أثناء العمليات الجراحية مثل عمليات القلب، الأوعية الدموية، جراحة زراعة الأعضاء وغيرها، كما يتم اعطائها للمصابين بأمراض الدم وللمصابين في الحوادث ومرضى السرطان.

وفيما يتعلق بشروط التبرع بالدم، كشف الاستشاري أن هناك عدة شروط للتبرع بالدم حتى لا يٌعاني المتبرع من أي مضاعفات صحية، فيجب أن يكون أن يكون المتبرع بصحة جيدة ولا يعاني أي أمراض معدية وأن يكون عمر المتبرع من 18-65 سنة.

وتتضمن الشروط أيضًا أنه يجب ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كجم، وأن تكون نسبة الهيموجلوبين للرجال من 14- 17 جم، وللنساء من 12-14 جم، وأن يكون النبض بين 50-100 في الدقيقة، كما يجب ألا تزيد درجة الحرارة عن 37 درجة مئوية أن يكون معدل ضغط الدم أقل من120/80 ملم زئبق.

وأوضح "باعيسى" أنه يمكن للشخص البالغ الذي يتمتع بصحة جيدة أن يتبرع بحوالي (450-500 مل) من دمه دون أي مخاوف أو أخطار على صحته، ويمكنه التبرع كل شهرين بحيث لا يزيد عدد مرات التبرع على 5 مرات في السنة.

كما أبان فوائد التبرع بالدم والتي تشتمل على زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة وزيادة نشاط الدورة الدموية والتبرع بالدم يساعد على تقليل نسبة الحديد في الدم لأنه يعتبر أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

كما ذكر أن الدراسات أثتبتت أن الذين يتبرعون بدمهم مرة واحدة على الأقل كل سنة هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم.