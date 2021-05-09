شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عمليات تعقيم يومية متطورة في الحرم المكي للوقاية من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو عمليات التعقيم اليومية التي تتم في الحرم المكي وفقًا للتقنيات المتطورة للوقاية من فيروس كورونا.

ورصد "الفيديو" الذي نشرته قناة "الإخبارية" عمليات التعقيم ومكافئحة الأوبئة التي وفرتها الرئاسة العالمة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويتم ذلك وفقًا لأحدث أجهزة التقنية من خلال تعقيم الهواء في المساحات الواسعة من خلال نشر الرذاذ الجاف لتنقية الهواء بالحرم المكي الشريف لتطبيق أعلى معايير السلامة بالمسجد الحرام.

كما تعمل إدارة الوقاية على تطبيق الاجراءات الاحترازية من خلال نشر أكثر من 70 كاميرا حرارية على كافة أبواب المسجد الحرام لرصد درجات الحرارة لقاصدي الحرم المكي الشريف.