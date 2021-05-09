شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. رحلة "عبير الدغيثر" من نيل الدكتواره إلى رئاسة جامعة دار الحكمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت رئيسة جامعة دار الحكمة، عبير الدغيثر، كيف خططت لتحقيق أهدافها، وقصة حصولها على الدكتوراة وتوليها قيادة الجامعة التي تعشقها.

وذكرت، خلال استضافتها في برنامج "اللقاء من الصفر" المذاع على قناة mbc،أن من بين التحديات التي واجهتها كان نشر أول ورقة بحث علمي في مجلة متخصصة لنيل الدكتوراة.

وأضافت أنها تقدمت بورقتها البحثية لمجلة علمية لكن الأخيرة رفضت نشرها، فتقدمت لمجلة أخرى، وحدث معها نفس الشئ، فعادت للمشرفة على رسالة الدكتوراه واستشارتها فنصحتها الأخيرة بالتقدم لنشرها لمجلة علمية قوية.

وأشارت إلى أن الورقة البحثية كانت عن المعادلات التفاضلية، وعانت من أجل نشرها في مجلة علمية لمدة طويلة، مقدمة الشكر للمشرفة التي تولت الإشراف عليها لكونها رفضت نشر الورقة في مجلات علمية أقل قيمة، وحثتها على نشرها في مجلة علمية قوية.

وأكدت أن زوجها وأسرتها دعموها في مسيرتها العلمية، مضيفة أن جامعة دار الحكمة هي الأقرب لقلبها لذلك قررت العودة إليها لاستكمال عمله، وتقلدت بالفعل رئاسة الجامعة.