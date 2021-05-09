ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود على "تويتر"، الصورة ويظهر فيها أيضًا أمير الرياضة آنذاك الأمير سلمان بن عبدالعزيز "الملك سلمان" حفظه الله.

شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود برفقة عبدالحكيم عامر استعدادًا لافتتاح المؤتمر الإسلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع