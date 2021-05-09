شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود برفقة عبدالحكيم عامر استعدادًا لافتتاح المؤتمر الإسلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رصدت صورة نادرة جلوس الملك سعود رحمه الله بجانب المشير عبدالحكيم عامر يتحدث معه، خلال حضوره للتحضير لافتتاح المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة في ١٩٥٤ .
ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود على "تويتر"، الصورة ويظهر فيها أيضًا أمير الرياضة آنذاك الأمير سلمان بن عبدالعزيز "الملك سلمان" حفظه الله.
كما يظهر بالصورة الشيخ عبدالله بالخير ،وعبدالله الحبابي صقار الملك سعود رحمهما الله .